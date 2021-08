Francisco Amarante e a história escrita por Portugal: "Muito importante para o nosso basquetebol"

Base/extremo português regozijou-se pela inédita presença de Portugal no apuramento para um Campeonato do Mundo de basquetebol e prometeu empenho total para continuar em frente

Sensação pela ida ao apuramento para o Mundial: "Acima de tudo, finalizámos mês de meio de trabalho muito forte. É com grande orgulho, alegria e satisfação que colocámos Portugal na qualificação para o Mundial. É um feito muito importante para o nosso basquetebol."

Análise ao jogo com Luxemburgo: "Nem sempre estamos ao melhor nível ao longo do jogo, mas tentámos ao máximo ser regulares. Tivemos alguns altos e baixos, mas a fadiga dos quatro jogos já pesa nas pernas e fomos tentando combatê-la ao máximo. Como a nossa equipa é muito homogénea, todos os jogadores podem alinhar e isso ajuda dentro de campo."

Próxima etapa: "Na fase de qualificação, podem esperar de nós uma equipa competitiva, com muita ambição e pronta a dar o máximo em todos os jogos, com o intuito de elevar o nome de Portugal ao nível das equipas que estão acima de nós no "ranking"."