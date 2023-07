Francisco Amarante deixa trabalhos da Seleção Nacional

Base dispensado por motivos clínicos, "para poder começar a época em condições normais", segundo o selecionador Mário Gomes, que fez um balanço positivo da primeira semana de estágio, em Rio Maior. Segue-se Viana do Castelo.

A Seleção Nacional concluiu este sábado a primeira semana de estágio com vista à pré-qualificação do torneio olímpico, em Rio Maior, não voltando a contar com Francisco Amarante.

O base foi dispensado dos trabalhos da equipa das Quinas por razões clínicas. "Vai ter de recuperar para poder começar a época em condições normais", contou o selecionador Mário Gomes, lembrando que o jovem saiu do FC Porto para rumar a Espanha, mas ainda não se conhecendo o destino.

Fora Amarante, a possibilidade de Neemias Queta se juntar à seleção continua em aberto, dependendo se a sua situação contratual com Sacramento tem desenvolvimentos e se recupera da lesão sofrida num encontro da NBA Summer League.

Em jeito de balanço, Gomes fez uma análise positiva à semana de treinos. "Foi excelente, a maneira como treinamos e cumprimos o que tínhamos planeado só me deixa satisfeito. A equipa treinou com muita vontade, intensa e concentrada", avaliou.

Esta segunda-feira, a Seleção Nacional já se vai concentrar no Pavilhão de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo, onde, de 27 a 29, tem o Torneio Internacional Coração de Viana, com Costa do Marfim, Jordânia e Chéquia.

Entre 13 e 20 de agosto, em Gliwice (Polónia), Portugal é uma das 16 seleções que correm por duas vagas em aberto no torneio de qualificação olímpica do próximo ano, medindo forças com Hungria, Polónia e Bósnia-Herzegovina numa primeira fase.