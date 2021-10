"Fizemos mais sete faltas, mas os nossos jogadores é que saíram a sangrar"

Declarações de José Magalhães, treinador da equipa de basquetebol do Sporting, após a derrota no clássico da segunda jornada do campeonato, frente ao FC Porto.

José Magalhães, treinador da equipa de basquetebol do Sporting, elogiou, apesar da derrota, a entrega dos jogadores frente ao FC Porto, deixando ainda algumas críticas à equipa de arbitragem no clássico.

"Os jogadores tiveram uma excelente entrega. Tivemos alguns problemas num ou noutro aspeto do jogo, mas assim é melhor, porque assim ninguém vai desistir do basquetebol. Fizemos mais sete faltas, mas os nossos jogadores é que saíram todos a sangrar e com pancadas fortes, mas assim já ninguém desiste e já não somos um país do terceiro mundo", afirmou

"Podia ter sido um excelente jogo, uma excelente propaganda à modalidade, mas a equipa de arbitragem não esteve à altura do jogo", apontou José Magalhães.

Moncho López, treinador do FC Porto, não prestou declarações aos jornalistas após o encontro deste sábado.