FIBA Europe Cup: Sporting vence na Bélgica e está na segunda fase de grupos

Leões estão na etapa seguinte pela primeira vez

Pela primeira vez, o Sporting garantir a presença na segunda fase de grupos da FIBA Europe Cup, depois de vencer o Mons-Hainaut, por 68-75, na quinta jornada do Grupo F.

Os leões estavam obrigados a ganhar para carimbar já o apuramento, quando resta uma viagem à Grécia, o que alcançaram, tendo como figuras Joshua Patton (21 pontos e sete ressaltos), Micah Downs (13 pontos e seis assistências) e Tanner Omlid (13 pontos).

Depois de um arranque equilibrado, os campeões portugueses adiantaram-se graças a um parcial de 0-11, indo para o intervalo a ganhar 32-38.

Na segunda parte, a vantagem verde e branca roçou as duas dezenas (40-58), mas os homensn de Luís Magalhães acabaram por nunca dar uma machadada no encontro, permitindo aos detentores do título belga encurtar distâncias. Um tiro de Omlid na ponta final (56-71) ajudou a respirar.

Na próxima quarta-feira, o Sporting encerra a primeira fase de grupos a visitar o Ionikos.