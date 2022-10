FIBA Europe Cup: Sporting perde na Finlândia num jogo em que viu oito faltas ténicas

Pedro Nuno, treinador do Sporting

Leões têm um triunfo em três jornadas

O Sporting sofreu esta quarta-feira a segunda derrota na FIBA Europe Cup, cedendo diante do Karhu Basket da Finlândia, por 104-85.

Os nórdicos começaram a impor-se cedo, com cinco triplos em seis no primeiro quarto, sofrendo os leões um duro revês durante o segundo: uma falta anti-desportiva e uma técnica a Travante Williams obrigaram à saída do norte-americano.

De resto, os árbitros apitaram um número completamente inusual de faltas técnicas à formação portuguesa, oito no total, o que resultou em mais duas exclusões (João Fernandes e Isaiah Armwood) e destabilizou por completo o emblema de Alvalade.

Dois triplos seguidos de DJ Fenner (21 pontos), a 3m25s do fim, foram uma ameaça de pouca dura (92-80), pois o Karhu voltou a fugir.

Na próxima quarta-feira, no início da segunda volta do Grupo G, o Sporting visita o Anwil Wloclawek.