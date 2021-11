FIBA Europe Cup: Sporting fecha primeira fase de grupos com derrota na Grécia

Leões já estavam apurados para a fase seguinte

O Sporting fechou a primeira fase de grupos da FIBA Europe Cup com um a derrota frente ao Ionikos, na Grécia, por 93-79.

Os leões já estavam apurados para a segunda fase desde a ronda anterior e tinham o primeiro lugar do Grupo F assegurado, pelo que este desfecho não teve influência nas aspirações dos campeões portugueses.

Diogo Ventura, com 16 pontos e três assistências, foi o mais valioso do emblema de Alvalade, que segue para o Grupo K.

A segunda fase de grupos inicia-se a 8 de dezembro, com o Sporting, com o segundo classificado do Grupo B, a definir esta quarta-feira.