FIBA Europe Cup: Marcus LoVett Jr. salva Sporting na Hungria

Leões vencem ao som da buzina com triplo do norte-americano

O Sporting alcançou a primeira vitória na FIBA Europe Cup deste ano, superando o Egi Kormend, por 98-99. Os leões, que iam pagando caro os quase três minutos que estiveram em branco no último quarto, foram salvos por Marcus LoVett Jr., autor do triplo do triunfo ao som da buzina.

O norte-americano terminou com 21 pontos e quatro assistências, bem secundado por Travante Williams (18 pontos) e Diogo Ventura (12 pontos, nove assistências e cinco roubos de bola).

Na próxima ronda, quarta-feira, o emblema de Alvalade visita o Karhu Basket da Finlândia, onde o técnico Pedro Nuno já treinou, conhecendo bem esse campeonato.