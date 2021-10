FIBA Europe Cup: FC Porto e Sporting alcançam primeiro triunfo na fase de grupos

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Dragões ultrapassaram Oradea da Roménia, enquanto os leões deram a volta ao Mons-Hainaut da Bélgica

FC Porto e Sporting registaram esta quarta-feira as primeiras vitória na fase de grupos da FIBA Europe Cup. No Grupo H, os dragões impuseram-se ao Oradea da Roménia (75-63), enquanto os leões bateram o Mons-Hainaut, por 75-65, no Grupo F.

No regresso dos jogos europeus de basquetebol ao Dragão Arena, os azuis e brancos festejaram graças a uma excelente segunda parte. O terceiro quarto correu especialmente bem aos portistas, que beneficiaram da noite sensacional de Rashard Odomes: marcou 13 pontos consecutivos (de 40-42 para 51-42) para acabar com 22 e aplaudido de pé.

Na terceira jornada (quarta-feira, dia 27), os homens de Moncho López visitam o Légia de Varsóvia.

Em Lisboa, o campeão belga esteve na frente do marcador até ao terceiro quarto até os campeões nacionais lograrem um parcial de 12-2 que os lhes permitiu discutir o encontro. Na reta final, os visitantes tiveram mesmo um apagão, deixando a formação lusa descolar.

Travante Williams foi o MVP dos verdes e brancos, com 22 pontos e 11 ressaltos. Joshua Patton também passou as duas dezenas de pontos.

Na próxima ronda, terça-feira, o Sporting recebe os gregos do Ionikos.