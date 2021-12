FIBA Europe Cup: Benfica entra a perder na segunda fase da prova

Encarnados foram derrotados em jogo realizado na Roménia e pagaram pelo elevado número de turnovers

O Benfica estreou-se, esta quarta-feira, a perder na segunda fase de grupos da FIBA Europe Cup, diante dos romenos do CSM Oradea, por 68-56, jogo em que se destacou Dennis Clifford.

Com a exceção da reta final do terceiro quarto, os encarnados, sem Aaron Broussard (lesionado), tiveram uma das exibições mais mal conseguidas da época, começando por sofrer 30 pontos no primeiro parcial.

O rival era familiar, pois foi adversário do FC Porto na primeira fase, mas as águias não tiveram como contrariar o tiro exterior (eficácia de 50 por cento ao intervalo) e pagaram pelo elevado número de turnovers, ficando a 22 pontos pouco depois do intervalo (54-32).

Depois de muito teimar em resolver sozinho, Frank Gaines conseguiu por a formação da Luz a 10 de diferença com seis pontos seguidos (58-48), relançando a discussão, mas por pouco tempo. Nos últimos 10 minutos, o Benfica voltou aos problemas de concretização e também não aproveitou os erros do rival, que não lhe ficou atrás nas perdas de bola.

Dennis Clifford foi o mais fiável a equipa de Norberto Alves (oito pontos e sete ressaltos), que na próxima quarta-feira recebe o Trefl Sopot da Polónia (21h30), na segunda jornada do Grupo K. Nesse mesmo grupo, ainda esta quarta-feira, o Sporting defronta os polacos.