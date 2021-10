FIBA Europa Cup: Sporting arrasou os gregos do Ionikos na terceira ronda

Triunfo por 87-54 deixa o Sporting provisoriamente na liderança do Grupo F.

O Sporting fez uma magnífica exibição na terceira jornada da fase de grupos da FIBA Europe Cup, superando o grego Ionikos por 87-54.

Depois de um empate a 18-18 no final do primeiro quarto, os leões fecharam a sua defesa e partiram para um triunfo claro. O segundo quarto terminou com 20-12 e o terceiro com ainda mais claros 27-15, para o último, frente a um adversário apagado, registar 22-9.

Ganhando 45 ressaltos, contra 27 da equipa grega, o Sporting teve ainda uma noite de pontaria afinada, ao acertar 13 das 30 tentativas de 3 pontos (eficácia de 43,3%).

Josh Martin foi o MVP, com um duplo-duplo de 15 pontos e 10 ressaltos, mas ainda se destacaram Travante Williams (20 pontos, 4 ressaltos e 5 assistências), Micah Downs (9 pontos, 2 ressaltos e 6 assistências) e António Monteiro, que ajudou com 13 pontos.

Com duas vitórias e uma derrota, o Sporting lidera o Grupo F, com 5 pontos, mas esta quarta-feira o Antwerp Giants recebe os também belgas do Belfius Mons e pode recuperar o primeiro lugar, caso mantenha a invencibilidade.

Esta quarta-feira jogam-se igualmente o Opava-Benfica (17h00), do Grupo C, e o ​​​​​​​Legia Varsóvia-FC Porto (19h30), do Grupo H.