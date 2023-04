Festa do Basquetebol: um sábado de sonho para o Porto

Seleções da Invicta sagraram-se campeãs em sub-14 masculinos e femininos. Hoje estão nas duas finais de sub-16

Foi um sábado de sonho para a Associação do Porto na Festa do Basquetebol Juvenil, ao sagrar-se campeã no escalão de sub-14 masculinos, ao ultrapassar Lisboa por 43-41, e depois de já ter celebrado o penta em sub-14 femininos, ao bater Aveiro por 45-36.

Na conquista do sexto título nos sub-14 masculinos, primeiro desde 2017, a equipa do Porto entrou a todo o gás e fechou o primeiro quarto com uma boa diferença no marcador, 12-5. O segundo período foi equilibrado e a partida tornou-se emocionante e de alta intensidade até final.

No últimos minutos as trocas de liderança sucederam-se, mas o triunfo sorriu à equipa da AB Porto. Pedro Sousa (11pts, 5res, 2ast, 4rb) e David Giesta (10pts, 1res, 2rb, 1dl) lideraram os vencedores, enquanto Salvador Carvalho (7pts, 7res, 1rb) foi o melhor da equipa de Lisboa.

Na primeira final da Festa do Basquetebol Juvenil 2023, o Porto ganhou a Aveiroe garantiu o título de sub-14 femininos pela quinta vez consecutiva.

Num Pavilhão Desportivo de Albufeira com lotação esgotada, o ambiente foi ímpar. A equipa aveirense entrou melhor e esteve na liderança mais de metade da partida, chegando com 24-19 ao intervalo.

As portuenses recuperaram depois e os últimos 16 minutos tiveram várias trocas de liderança, a decisiva já nos últimos minutos. A formação do Porto fugiu depois, assegurando a vitória por 45-36. Além de quinto consecutivo, foi o oitavo título das jovens da Invicta em sub-14 femininos.

Sofia Mota foi a figura da final, com 20 pontos, cinco ressaltos, duas assistências, dois roubos de bola e dois desarmes de lançamento pela seleção do Porto. Por Aveiro, Matilde Bento (10pts, 1res, 1ast, 2rb) foi a melhor.