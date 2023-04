Festa do Basquetebol Juvenil: Associação do Porto já tem três finais, Lisboa uma

Evento de Albufeira caminha para as decisões, com os jogos dos títulos de sub-14 a serem entregues já este sábado

A Associação do Porto isolou-se esta sexta-feira no comando da Divisão A em sub-16 masculinos e femininos e em sub-14-femininos (quatro vitórias no mesmo número de jogos), assegurando a presença na final destes três escalões na Festa do Basquetebol Juvenil, em Albufeira.

A exceção foi em sub-14 masculinos, categoria na qual Lisboa segurou a invencibilidade com um triunfo sobre os portuenses (50-27), que vão decidir com Aveiro a presença na final, agendada já para este sábado (20h30). Nos escalões mais velhos, os lisboetas também recuperaram terreno, aplicando as primeiras derrotas a Aveiro (sub-16 masculinos) e Algarve (sub-16 femininos), mas só amanhã os segundos finalistas são conhecidos.

Em sub-14 femininos, o Porto lidera, após terminar o duelo com Aveiro (interrompido no primeiro dia), por 57-42, aguardando por adversário da final (também hoje às 18h45), numa luta completamente em aberto: aveirenses, algarvios, lisboetas e Santarém, todos duas vitórias e duas derrotas, podem lá chegar. Antes das duas primeiras finais, o Pavilhão Desportivo de Albufeira recebe o Imortal-Vitória de Guimarães, importante nas contas do Grupo B da Liga Betclic (15h45).