Festa do Basquetebol já está a animar Albufeira

Comitiva de cerca de 1500 atletas e treinadores fez a tradicional viagem de comboio desde o Porto, rumo à cerimónia de abertura. Jogos começam esta quarta-feira e duram até domingo

A Festa do Basquetebol Juvenil 2023 já começou, com as comitivas a chegarem a Albufeira, onde tinham a cerimónia de abertura (18h30) na Praça dos Pescadores.

A 15ª edição abriu com a tradicional viagem em comboio especial, que partiu do Porto e fez seis paragens até Albufeira, para levar os cerca de 1500 jovens e treinadores que representam os seus distritos nos escalões de Sub-14 e Sub-16.

Os jogos iniciam-se amanhã, pelas 9h00, e decorrem até domingo. Após a cerimónia de encerramento, o comboio de regresso parte pelas 14h10.

Albufeira vai celebrar 10 anos a receber o maior evento do basquetebol nacional e conta com novidades.

As finais, no Pavilhão Desportivo de Albufeira, vão ser desfasadas - sub-14 no sábado à tarde, sub-16 no domingo de manhã -, para permitir a presença de todos os participantes. Haverá ainda a inauguração de quatro campos de Basket Art.