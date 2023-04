Festa do Basquetebol: descubra quem tem mais vitórias

Grupos da segunda fase, que se realiza esta quinta-feira, já foram encontrados

A Festa do Basquetebol Juvenil arrancou esta quarta-feira em Albufeira, com o primeiro dia de competição a ficar marcado pela estreia oficial da aplicação móvel "Swish", que permite acompanhar de forma detalhada todas as estatísticas de cada um dos jogos da "Festa", e pelo domínio das associações mais fortes, que fizeram o pleno nos apuramentos para a segunda fase.

Após a primeira fase, os dois primeiros classificados de cada grupo da sua Divisão asseguraram lugar na série que inclui as formações que podem chegar ao título. Nesta série, e em cada escalão, as equipas que já se defrontaram não voltarão a medir forças, contando o confronto direto da primeira fase.

No Grupo da Promoção ficaram os terceiros classificados de cada série da 1.ª Fase da Divisão A, assim como os líderes dos grupos da Divisão B. Após um sistema competitivo de todos contra todos, os três primeiros classificados garantem lugar na Divisão A da edição do próximo ano. As restantes equipas dividem-se em dois grupos, que acabarão por definir as últimas seis posições.

Os jogos desta quinta-feira começam às 9 horas e a FPBtv, de acesso gratuito, transmite em direto todos os encontros.

Esta quinta-feira está agendada a inauguração do campo 3x3 BasketArt de Albufeira, às 11h00, seguindo-se a ação do Basket Solidário, este ano destinada à Fundação António Silva.

Sub-16 masculinos

Lisboa, Porto, Aveiro, Viseu, Alentejo e Leiria venceram as suas duas partidas. Na segunda fase vão ser estes os grupos:

Divisão A - Algarve, Lisboa, Porto, Aveiro, Coimbra e Setúbal

Grupo de Promoção - Madeira, Santarém, Braga, Viseu, Alentejo e Leiria

Grupo 1 (classificação 13.º-18.º) - Viana do Castelo, Bragança e Açores

Grupo 2 (classificação 13.º-18.º) - Castelo Branco, Vila Real e Guarda

Sub-16 femininos

Lisboa, Porto, Algarve, Vila Real, Santarém e Leiria tiveram um registo 100% vitorioso.

Divisão A - Lisboa, Porto, Algarve, Aveiro, Setúbal e Coimbra

Grupo de Promoção - Açores, Madeira, Viana do Castelo, Vila Real, Santarém e Leiria

Grupo 1 (classificação 13.º-18.º) - Bragança, Viseu e Alentejo

Grupo 1 (classificação 13.º-18.º) - Castelo Branco, Braga e Guarda

Sub-14 masculinos

Lisboa, Aveiro, Porto, Leiria, Alentejo e Santarém venceram sempre.

Divisão A - Aveiro, Porto, Lisboa, Braga, Algarve e Coimbra

Grupo de Promoção - Açores, Madeira, Setúbal, Leiria, Alentejo e Santarém

Grupo 1 (classificação 13.º-18.º) - Viseu, Bragança e Vila Real

Grupo 2 (classificação 13.º-18.º) - Castelo Branco, Viana do Castelo e Guarda

Sub-14 femininos

Porto, Aveiro, Lisboa, Santarém, Braga, Alentejo e Coimbra ganharam os seus encontros.

Divisão A - Lisboa, Santarém, Setúbal, Algarve, Aveiro e Porto

Grupo de Promoção - Açores, Leiria, Madeira, Braga, Alentejo e Coimbra

Classificação 13.º-17.º - Vila Real, Bragança, Viana do Castelo, Castelo Branco e Viseu