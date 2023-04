Festa do Basquetebol abriu com Albufeira a pedir mais edições

Cerimónia de abertura teve apelos ao fair-play, elogios a Mery Andrade e a certeza de que todos irão ficar a gostar ainda mais de basquetebol

A Festa do Basquetebol Juvenil 2023 arrancou esta terça-feira, COM a clássica viagem de comboio até à estação de Albufeira-Ferreira, o desfile pela cidade e habitual cerimónia de abertura, na Praça dos Pescadores, transmitida em direto na FPBtv .

O Coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), José Lima, referiu que o evento congrega vários valores essenciais: "Promove um conjunto de valores fundamentais - valor do fair-play (que o cartão branco seja o mais mostrado na Festa), valor do agradecimento, valor de encontrar amigos", referiu.

O presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, Manuel Fernandes, agradeceu a todos os parceiros da "Festa", recordou a carreira da ex-internacional portuguesa Mery Andrade e deu o mote para uma semana de basquetebol. "Eu sei aquilo que são estes seis dias inesquecíveis, em que vocês se ligam ainda mais a este apaixonante desporto. Mantenham uma atmosfera de partilha, de alegria, de amizade, deem uma lição de exemplo", disse no seu discurso.

Já José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, saudou mais um ano de jogos na sua cidade, reforçando o vínculo do município ao maior evento juvenil nacional. "Dou as boas-vindas a esta décima Festa em Albufeira, a 15.ª a nível nacional. Albufeira, para o ano, certamente voltará a acolher a Festa, terá a sua 11.ª", revelou.

A competição, entre seleções regionais de sub-14 e sub-16, arranca esta quarta-feira, pelas 9h00, distribuída pelos sete pavilhões que acolhem a "Festa".