Fernando Sá: "Vamos a casa dois dias e vamos treinar onde nos deixarem"

Declarações do treinador portista Fernando Sá após o jogo Benfica-FC Porto (97-93), para os oitavos de final da Taça de Portugal, realizado no Pavilhão da Luz

Sobre o jogo: "Em termos estatísticos as coisas foram muito equilibradas e o jogo assim o demonstrou até ao fim. Estou muito orgulhoso do trabalho dos meus jogadores, vimos de um percurso de jogos muito duro, com uma carga de viagens completamente desadequada ao nosso perfil de competição que temos aprovado pela nossa federação. Acho que sofremos um pouco com o cansaço em determinada altura, houve alguma falta de discernimento para tomarmos algumas decisões, mas faz parte. Quero só realçar a capacidade de sofrimento dos meus jogadores e a forma como têm evoluído como equipa e também individualmente."

O modelo: "Gostava de salientar a capacidade de esforço e resiliência que os jogadores tiveram. Nunca ouvi ninguém desta equipa queixar-se das viagens ou que está cansado ou com sobrecarga de jogos, por isso, estou satisfeito com o nosso trabalho e muito satisfeito por termos passado à segunda fase das competições europeias e se foi para isso que lá fomos não nos vamos estar a queixar de estar lá. Agora, a nossa federação tem de rever o modelo competitivo urgentemente. No ano passado aumentaram a data de fim do campeonato para facilitar as equipas que passaram à fase de grupos, este ano isso não aconteceu. O Benfica está na Champions e eles jogam de 15 em 15 dias e nós jogamos todas as semanas. Se tivéssemos mais um dos grandes nas mesmas condições que nós se calhar tinha-se pensado em alargar o campeonato."

Viagens: "Nas últimas três semanas fizemos quatro treinos entre viagens e jogos. As coisas realmente não estão fáceis, por isso, é que estou satisfeito com aquilo que temos. Nos próximos 15 dias vamos a casa dois dias e vamos treinar onde nos deixarem com a amabilidade que os clubes têm tido connosco".