Fernando Sá, treinador do FC Porto: "Enquanto estivermos todos no mesmo sentido..."

Declarações de Fernando Sá, treinador da equipa de basquetebol do FC Porto, após a vitória em casa do Benfica, na jornada 14 do campeonato.

Mais um clássico: "Foi mais do mesmo. Têm sido excelentes espetáculos de basket e, em termos de promoção da modalidade, tem sido bastante vantajoso. O campeonato está bastante competitivo."

O jogo: "Tivemos aspetos com alguma dificuldade, em termos de ressalto, mas conseguimos corrigir. O FC Porto tem uma tremenda equipa, com o trabalho que os diferentes departamentos estão a fazer. Enquanto estivermos todos no mesmo sentido, vamos estar mais perto de vencer."

Ambição: "Nós quisemos vencer durante mais tempo do que o Benfica, do meu ponto de vista. O Benfica quis reagir à forma como estávamos no jogo e, em termos individuais, conseguiu reagir, mas quando nos adaptámos na defesa e acreditávamos que seria possível, voltámos a estar mais perto. A posse de bola a seis segundos do fim correu bem. Não éramos piores se tivéssemos perdido, como não somos melhores por ganhar."