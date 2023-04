Fernando Sá: "Temos de respeitar os nossos próximos adversários..."

Declarações do treinador portista Fernando Sá após o jogo Sporting-FC Porto (106-110), da oitava jornada da segunda fase do campeonato nacional de basquetebol

Sobre o jogo: "Jogámos contra uma equipa que está na mesma posição que nós e a mesma qualidade. Em pressão ofensiva é a melhor equipa do campeonato. Na ponta final houve alguma precipitação. Foram as circunstâncias do jogo e estou feliz por no final termos vencido."

Equilíbrio e play-off: "O equilíbrio em termos de soluções defensivas e ofensivas foi bom. Temos de respeitar os nossos próximos adversários para garantir o primeiro lugar para chegarmos ao play-off no primeiro lugar, o que nos dá a vantagem de começar em casa".