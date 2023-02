Fernando Sá: "Se em condições normais é complicado, assim ainda é mais"

Declarações de Fernando Sá, treinador da equipa de basquetebol do Porto, após a derrota no clássico com o Sporting, por 80-74, no Pavilhão João Rocha.

Fadiga: "Sinto que a equipa está com alguma fadiga e numa fase de adaptação. Felizmente, não temos tempo para treinar, pois é sinal que estamos nas competições europeias."

Sporting: "O Sporting é uma equipa muito atlética, que nos criou sempre muitas dificuldades. Se em condições normais é complicado, assim ainda é mais."

Campeonato longo: "Não é por falta de empenho ou dedicação dos meus jogadores. Acabámos por sentir esta intensidade de jogos e estas coisas acontecem. É a consequência das coisas boas. Espero que consigamos recuperar rapidamente. O campeonato ainda é muito longo e vamos continuar a trabalhar para podermos chegar mais confortáveis e confiantes à forma como vamos disputar o título."