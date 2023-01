Fernando Sá: "Andámos sempre em sofrimento. Não conseguimos acompanhar"

Fernando Sá, treinador do FC Porto

FC Porto ficou pelas meias-finais da Taça Hugo dos Santos, após perder com o Sporting, por 84-97

Análise: "O Sporting entrou melhor. Via-se que, em termos físicos e de preparação, tiveram tempo, o que se refletiu e demorámos tempo a ajustar. Tiveram uma eficácia em termos de jogo exterior muito alta e nós não conseguimos acompanhar. Andámos sempre em sofrimento. As emoções começaram a tomar conta de nós. Acaba por ser difícil no momento em que estamos, com sobrecarga de jogos."

Aproximação: "Acho que a parte física se apodera, porque não conseguimos passar para a frente. Quando se está a ganhar, acaba-se por compensar. O resultado esteve sempre desfavorável. Em termos de motivação e confiança, foram baixando os índices. Resistimos o que pudemos."