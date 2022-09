Federação francesa ameaça excluir jogador caso assine por clube russo

De acordo com a própria FFB, Thomas Heurtel comprometeu-se a não assinar por clubes russos ou bielorrussos, como uma resposta à invasão da Ucrânia.

A Federação francesa de basquetebol (FFB) anunciou esta quinta-feira que o base Thomas Heurtel será excluído da seleção caso as notícias que o apontam como reforço dos russos do Zenit sejam confirmados.

A partir de um comunicado, a FFB explica que soube que Heurtel assinou um contrato de um ano, mais outro de opção, com o emblema de São Petersburgo através do Twitter, isto depois de ter assinado um documento em que prometia que não assinaria por clubes russos ou bielorrussos, devido à invasão do país à Ucrânia.

"O jogador tinha assinado uma declaração de juramento no início da sessão de treino da equipa francesa, declarando que não estava comprometido nem planeava assinar com um clube russo ou bielorrussos", pode ler-se.

A FFB informa que a exclusão de Heurtel, um dos melhores jogadores da França no Eurobasket de 2022, terá lugar já nos próximos eventos internacionais, incluindo nos Jogos Olímpicos de 2024.