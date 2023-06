Federação de basquetebol "repudia" atitude do Benfica e promete medidas

Comunicado depois de o clube da Luz não ter participado na cerimónia de entregue do troféu de campeão.

A Federação Portuguesa de Basquetebol emitiu um comunicado depois do Benfica se ter recusado a marcar prrsença na cerimónia de entrega do troféu pela conquista do campeonato, após a vitória de domingo à noite no Pavilhão João Rocha.

A federação, salienta, "reserva-se o direito de tomar todas as medidas ao seu alcance para garantir que tais comportamentos não se repitam no basquetebol e que a modalidade continue a ser um exemplo de ética desportiva."

"A Federação Portuguesa de Basquetebol tem desenvolvido um esforço significativo para o desenvolvimento da Liga Portuguesa de Basquetebol, Liga Betclic, investindo no aumento do prestígio da modalidade e da competição, na angariação de um patrocinador com reconhecida visibilidade e capacidade financeira e nos apoios disponibilizados aos clubes participantes na competição. Concluído o último jogo do play-off da Liga Betclic que consagrou o Sport Lisboa e Benfica como campeão nacional da época 2022/2023, a Federação Portuguesa de Basquetebol considera que todos os objetivos delineados para a sua competição mais relevante foram integralmente cumpridos. A Federação Portuguesa de Basquetebol, saudando o Sport Lisboa e Benfica como campeão nacional, congratula-se pelo ambiente de grande desportivismo em que decorreu a Liga BETCLIC, salientando o último jogo do play-off em que o público de ambas as equipas e todos os agentes desportivos tiveram durante e após o jogo um comportamento eticamente irrepreensível", pode ler-se.

"Relativamente à ausência dos agentes desportivos do Sport Lisboa e Benfica na cerimónia de entrega dos prémios de campeão nacional, a Federação Portuguesa de Basquetebol repudia e condena veementemente tal comportamento, considerando que atenta contra os princípios da ética desportiva que a Federação Portuguesa de Basquetebol se tem esforçado por ver generalizado e valorizado na prática da modalidade, manchando de forma grave a imagem do Basquetebol. Sem prejuízo das consequências disciplinares previstas nos regulamentos para a recusa de participação na cerimónia de entrega de prémios por parte do Sport Lisboa e Benfica, a Federação Portuguesa de Basquetebol reserva-se o direito de tomar todas as medidas ao seu alcance para garantir que tais comportamentos não se repitam no basquetebol e que a modalidade continue a ser um exemplo de ética desportiva", conclui.

Refira-se ainda que, segundo o Regulamento do Conselho de Disciplina, "o agente que se recuse a participar na cerimónia de entrega de prémios ou que durante a sua realização incorra em comportamentos que violem regras de ética desportiva é punido com pena uma pena de um mês a um ano de suspensão", estando ainda estipulado que o clube em causa "é punido com pena de multa de € 250,00 a € 2.500,00."