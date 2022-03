Federação de basquetebol projeta 80 campos de 3x3 em todo o país

Esta medida, iniciada em 2019, é desenvolvida pela FPB em parceria com os municípios locais, no âmbito do programa de promoção da modalidade, dando mais espaço à vertente "3x3", que se estreou nos últimos Jogos Olímpicos, realizados no ano passado em Tóquio, Japão

A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) projeta ter em todo o país, a médio prazo, 80 campos de "3x3", nova vertente olímpica, decorados com arte de rua, no âmbito do programa "3x3 BasketArt", revelou hoje o presidente federativo.

"Já temos 12 campos de "basket art", em 10 municípios, mas vamos ter muitos mais. Temos em projeto de cerca de 80 campos de "3x3". Albufeira será o primeiro concelho com quatro campos. O nosso objetivo é trazer o basquetebol e o desporto para a rua, num espaço ao ar livre e aberto a todos", referiu Manuel Fernandes, à margem da apresentação da Festa do Basquetebol Juvenil, hoje realizada em Albufeira.

Esta medida, iniciada em 2019, é desenvolvida pela FPB em parceria com os municípios locais, no âmbito do programa de promoção da modalidade, dando mais espaço à vertente "3x3", que se estreou nos últimos Jogos Olímpicos, realizados no ano passado em Tóquio, Japão.

Com a aposta no "3x3", uma vertente mais simples do basquetebol, com menos atletas e menos recursos, a federação aponta à afirmação da modalidade e à descoberta de novos talentos, visando a participação olímpica a longo prazo.

"O "3x3" veio para os Jogos Olímpicos para ficar, foi das modalidades novas a mais vista. Ainda é cedo para falarmos em presença olímpica. Mas, a nossa ambição é estarmos numa final dos Campeonatos da Europa de "3x3". Estamos a trabalhar para isso", comentou Manuel Fernandes.

Para potenciar a atratividade da iniciativa e a curiosidade dos mais jovens, os campos são construídos no exterior, em cenário urbano, decorados segundo um padrão de "street art" (arte de rua), como pinturas em grafiti, concebido por artistas locais.

Em Albufeira, foi hoje anunciado, os novos quatro campos serão instalados no parque desportivo de Vale Faro, com a requalificação de um espaço de 1.420 metros quadrados hoje ocupado por campo de ténis e junto a uma zona de lazer, em pleno centro da cidade.

A FPB tenciona igualmente criar uma competição, em forma de circuito, entre os concelhos com campos "3x3 BasketArt".

A federação e o município algarvio apresentaram hoje a Festa do Basquetebol Juvenil, que está de regresso a Albufeira, entre 09 e 14 de abril, após dois anos de interregno, juntando mais de 800 atletas de todas as associações distritais nos escalões de sub-14 e sub-16, em masculinos e femininos.

"Estamos a fazer hoje o relançamento da festa com a dignidade de que o maior evento do desporto juvenil federado é merecedor", disse Manuel Fernandes, destacando que a organização do evento traz ao Algarve mais de 1.500 pessoas, numa iniciativa com "dimensão gigantesca".

O dirigente lembrou os casos de jogadores que passaram pela festa, como Neemias Queta, o primeiro português a jogar na liga norte-americana (NBA), ou Rafael Lisboa e Francisco Amarante, hoje já com presença na seleção principal, como exemplo para os mais novos.

No âmbito do "Basquetebol Solidário", cada elemento envolvido no evento fará um donativo de dois euros e a verba final apurada, também com angariação alargada ao público em geral, será entregue à Associação de Ucranianos do Algarve, anunciou a federação.