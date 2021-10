FC Porto voltou a jogar e bateu Académica na quarta jornada da Liga

Dragões tinham feito falta de comparência na ronda anterior

O FC Porto venceu esta sexta-feira a Académica, por 68-46, na partida que abriu a quarta jornada da Liga Betclic e marcou o regresso portista ao campo depois da falta de comparência feita com Ovar no último fim de semana.

Como só tinham passado 48 horas desde o jogo com o CSU Oradea para a FIBA Europe Cup, os dragões estiveram longe de deslumbrar, valendo-lhes a solidez defensiva que aplicaram no segundo quarto (apenas sete pontos sofridos) para deslocar.

Depois de terem estado a perder por 19, os estudantes ainda responderam, encurtando até às unidades (45-37), mas um parcial de 12-1 a abrir os últimos 10 minutos permitiu aos azuis e brancos repôr as diferenças.

Jonathan Arledge foi o MVP com 18 pontos e sete ressaltos.

Esta vitória antecede uma sequência louca de jogos para os homens de Moncho López: visita ao Légia de Varsóvia na quarta-feira (dia 27) para a FIBA Europe Cup e ao Póvoa na sexta-feira (29) na quinta jornada do campeonato, antes do clássico com o Benfica no domingo (31), no Dragão Arena.