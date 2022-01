FC Porto vitorioso antes do ataque à Taça Hugo dos Santos

Dragões bateram Póvoa na 16.ª jornada da Liga

O FC Porto somou esta sexta-feira a sexta vitória consecutiva na Liga Betclic, superando o Póvoa por 82-55, na 16.ª jornada.

Os dragões continuam invictos em casa, tendo este sido o último triunfo antes da defesa da Taça Hugo dos Santos do próximo fim de semana, uma vez que o clássico com o Benfica, marcado para quarta-feira, foi adiado para que se pudesse realizar o dérbi europeu entre águias e Sporting.

Contra os poveiros, a formação azul e branca não contou com Brad Tinsley e Charlon Kloof, sobressaindo o internacional português Francisco Amarante, com 19 pontos (13 no primeiro quarto), sete ressaltos e sete assistências). Max Landiz foi o melhor marcador com 20 pontos.

Do lado os visitantes, o melhor elemento foi Nakye Sanders, com 21 pontos.