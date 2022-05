FC Porto visa Sporting: "Se tivermos que jogar a este nível, jogamos..."

Declarações da treinador-adjunta do FC Porto, Isabel Lemos, após os dragões baterem o Sporting, pelo segundo jogo consecutivo, nas meias-finais do play off da liga Betclic

Sobre o jogo: "Estamos muito contentes, era o primeiro grande objetivo, entrar com duas vitórias na nossa casa. Estamos muito contente com o jogo que fizemos, enfrentámos uma defesa dura do Sporting, conseguimos encontrar soluções para as trocas que eles vieram a fazer, para as defesas excessivas e em agressividade que complicaram o nosso jogo. Mas, também a arbitragem. Lutámos contra isso. Se não tivéssemos falhado tantos lance livres, tínhamos tido um triunfo tranquilo."

Agressividade: "Estamos preparados, mas é preciso que o basquetebol português entenda se é isto que quer em campo, estas lutas constantes, esta agressividade excessiva. Nós vamos lá, já mostrámos isso outras vezes. Mas é um excesso e deixa de ser basquetebol. Queremos jogar bom basquetebol, mas se tivermos que jogar a este nível jogamos".