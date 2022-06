FC Porto venceu, mas nem tudo correu bem: "Enorme tristeza e preocupação"

Declarações de Moncho López, treinador dos dragões, no final do terceiro jogo da final do play-off da Liga de basquetebol, disputado no Dragão Arena, que o FC Porto venceu por 65-47.

Jogar no Dragão Arena: "O fator casa foi muito importante para nós. Fez a grande diferença. São duas equipas que se conseguem equilibrar, o que já durante o campeonato aconteceu. Acredito que, no sábado, voltará a ser decisivo jogarmos em casa."

Azar de Morrison: "Passámos por uma circunstância que é das mais difíceis que se pode ter no desporto, que foi a lesão grave do Mike Morrison, que rompeu o tendão rotuliano e será operado amanhã (sexta-feira). Os jogadores sentiram enorme tristeza e preocupação, além de perdermos um jogador fulcral na equipa. Mas estivemos bem mentalmente, ultrapassámos esse momento e conseguimos uma vitória muito importante."

Segredo para o triunfo: "O segundo jogo em Lisboa, mesmo sendo uma derrota, já nos tinha dado uma grande confiança. Mesmo falhando muitos lançamentos, fomos globalmente muito competentes, criando muitas oportunidades. Nestes dias, transmitimos à equipa essa confiança que sentimos e melhorámos a prestação. Esta vitória foi importante, porque nos dá a possibilidade de jogar este sábado. Não temos outra opção que não seja voltar a vencer".