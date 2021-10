FC Porto vence clássico com o Sporting no regresso a Alvalade

Equipa de Moncho López levou a melhor sobre o campeão nacional naquele que foi o reencontro após a final do play-off de 2020/21.

O FC Porto venceu o Sporting, por 72-78, na segunda jornada da Liga Portuguesa, que marcou o reencontro entre os dois rivais depois do último confronto direto na final do play-off.

Num jogo em que andou sempre atrás do marcador, à exceção dos dois primeiros pontos iniciais, os dragões passaram para a frente nos últimos cinco minutos pautados pela alternância no marcador.

Nos instantes finais o Sporting perdeu dois elementos cruciais da equipa - Travante Williams e Tanner Omlid excluídos com cinco faltas - e falhou cestos que até aí não tinha falhado.

O FC Porto acabou por aproveitar bem esta fase final do encontro, do qual Tanner Omlid (Sporting), com 21 pontos, e Max Landis (FC Porto), com 17, foram os melhores marcadores.