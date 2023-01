FC Porto vence o Esgueira na abertura da jornada 19 do campeonato

Fernando Sá, treinador do FC Porto

Dragões alcançaram a 11.ª vitória consecutiva na prova e seguem líderes.

Depois de carimbar uma inédita passagem aos quartos de final da FIBA Europe Cup, o FC Porto recebeu e venceu o Esgueira, por 94-73, em jogo da 19.ª jornada do campeonato de basquetebol. Os dragões alcançaram a 11.ª vitória consecutiva na prova e seguem líderes da classificação, com 35 pontos, mais três do que o Benfica, que tem menos um jogo disputado.

Marvin Clark II foi o melhor marcador da partida, com 18 pontos, seguido de Ryan Ogden e Hugo Sotta, ambos com 16.

- Sexta-feira, 27 jan:

FC Porto - Esgueira, 94-73

- Sábado, 28 jan:

CAB Madeira - Vitória de Guimarães, 15h00

Lusitânia - Sporting, 14h00 locais (15h00, horas de Portugal continental)

Ovarense - Imortal, 16h00

Sangalhos - Póvoa, 18h30

Benfica - Oliveirense, 19h00

Classificação: jogos/pontos

1. FC Porto 18/35

2. Benfica 17/32

3. Sporting 18/32

4. Ovarense 18/28

5. Oliveirense 17/27

6. Esgueira 19/26

7. Vitória Guimarães 18/25

8. Póvoa 18/25

9. Imortal 18/25

10. Lusitânia 17/24

11. CAB Madeira 18/22

12. Sangalhos 16/17

- 20.ª Jornada, 4 fev:

Esgueira - CAB Madeira

Sporting - FC Porto

Vitória de Guimarães - Sangalhos

Póvoa - Benfica

Lusitânia - Ovarense

Oliveirense - Imortal