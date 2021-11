FC Porto vence Illiabum no prolongamento

Dragões somaram a a sexta vitória na passagem por Ílhavo, onde a equipa da casa deu luta.

Uma semana após ter vencido o Benfica no Dragão, o FC Porto foi a casa do Illiabum passar por dificuldades, segurando o sexto triunfo apenas no prolongamento.

Depois de um empate no primeiro quarto (24-24), o FC Porto terminou o segundo na frente (16-17), mas o terceiro período foi comandado pela equipa da casa (16-9). No último parcial, o FC Porto levou a melhor (7-13), mas com o encontro empatado (63-63), a partida resolveu-se no prolongamento (5-10).

Montell Goodwin (Illiabum), com 20 pontos, e Serigne Barro (FC Porto), com 19, foram os melhores pontuadores do jogo.

A equipa de Ílhavo, em sete jogos, só bateu o CAB Madeira (quinta ronda). O FC Porto (só perdeu pontos na falta de comparência na terceira jornada), a lutar pelo título, derrotou um adversário com objetivos diferentes, pois o Illiabum tenta chegar ao play-off.