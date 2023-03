FC Porto vence clássico com o Sporting e liderança é partilhada por três

FC Porto soma agora 45 pontos, os mesmos de Benfica e Sporting.

No fecho da terceira jornada do Grupo A, do apuramento de campeão, o FC Porto recebeu e venceu o Sporting por 72-71. Os leões estiveram em vantagem no marcador durante a primeira parte, mas os dragões passaram para a frente no terceiro período e conseguiram a vitória, no Dragão Arena.

Com o triunfo, os azuis e brancos somaram 45 pontos e ocupam o terceiro lugar da classificação, em igualdade com os leões, segundos, e com o líder Benfica.

Resultados:

Oliveirense - Benfica, 70-68

Lusitânia - Ovarense, 66-72

FC Porto - Sporting, 72-71

Classificação:

1. Benfica 45 pontos

2. Sporting 45

3. FC Porto 45

4. Oliveirense 40

5. Ovarense 38

6. Lusitânia 36