FC Porto vence Benfica e continua na corrida ao título de basquetebol

Triunfo dos dragões no terceiro jogo da final.

O FC Porto venceu esta quinta-feira o Benfica, no Dragão Caixa, por 65-47 e reduziu a desvantagem na final da Liga portuguesa de basquetebol, que os encarnados lideram por 2-1.

Depois de vitórias do Benfica nas duas primeiras partidas por 79-58 e 56-48, em jogos disputados na Luz, o FC Porto fez valer o fator casa e reduziu a desvantagem, num encontro que já vencia ao intervalo por 37-33.

O próximo embate está marcado já para sábado, com os dragões a receberem as águias, sendo que, caso haja lugar a um quinto encontro, este será disputado no dia 14 de junho, no reduto do Benfica.