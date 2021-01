FC Porto teve de se aplicar para assegurar vitória na Madeira

Portistas perderam a vantagem angariada no primeiro quarto e só nos últimos minutos asseguraram o triunfo (73-78).

O FC Porto regressou aos triunfos em casa do CAB Madeira, onde estreou Jalen Riley no cinco inicial, depois de o base norte-americano ter começado no banco em Alvalade. Tendo passado por uma fase de aperto na segunda parte do encontro da 12.ª jornada da Liga Placard, os dragões foram mais fortes nos últimos cinco minutos e venceram por 73-78.

Os portistas entraram na partida do Funchal a controlar as ações do jogo e preocupados em anular o base Diogo Gameiro, o jogador mais influente na equipa insular. Com maior poder de rotação de banco e Riley muito dinâmico e eficaz, o FC Porto impôs-se antes do intervalo.

Mas no terceiro quarto os azuis e brancos sentiram dificuldades na defesa, com o CAB Madeira a passar de duas desvantagens de dez pontos para uma vantagem de dois (49-47). Os portistas permitiram o contra-ataque ao adversário e perderam João Soares, por acumulação de faltas.

Nos minutos finais, o FC Porto conseguiu dar a volta ao marcador nos lançamentos de três pontos e nos lances livres. A equipa azul e branca continua isolada no segundo lugar da Liga, a um ponto do Sporting. O CAB Madeira é nono.