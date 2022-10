FC Porto supera Oliveirense na quinta jornada do campeonato

Dragões mantêm-se sem derrotas, a par de Benfica, Ovarense e Sporting.

O FC Porto chegou este sábado à quarta vitória na Liga Betclic. Tendo um jogo em atraso (clássico com o Benfica), os dragões bateram a Oliveirense, por 91-63, continuando no lote de equipas invictas no campeonato, a par de Benfica (vitorioso em Sangalhos), Ovarense (ganhou em casa ao Esgueira) e Sporting (só joga este domingo).

Vinda de uma derrota para a Europa, a formação azul e branca não encontrou grande oposição do conjunto de Oliveira de Azeméis, de tal forma que ao intervalo já vencia por 48-33.

No arranque da segunda parte, os visitantes ainda encurtaram (51-44), mas a reação durou pouco.

Max Landis e Teyvon Myers, com 15 pontos cada, destacaram-se pelos portistas. Na Oliveirense, o melhor elemento foi Elijah Wilson (15 pontos).