FC Porto supera Imortal no regresso em pleno do campeonato

Dragões vão em seis triunfos consecutivos

O FC Porto venceu este sábado o Imortal, por 70-62, na 10.ª jornada da Liga Betclic, ocupando o segundo lugar, com 16 pontos. A liderança pertence ao CAB Madeira, que leva 11 jogos disputados.

No regresso do campeonato após a paragem para as seleções nacionais, dragões e algarvios ofereceram um duelo morno no Dragão Arena, valendo pela incerteza do resultado até ao final.

Depois de passarem para a frente pela primeira vez, a 6m22s do intervalo (24-23), os portistas nunca tiveram uma vantagem na ordem das dezenas e a formação de Albufeira foi tendo alento por intermédio dos tiros de Andrew Robinson (22 pontos).

Na reta final, Anthony Smith ainda colocou os visitantes a cinco (65-60), mas um triplo de Jonathan Arledge e dois lançamentos falhados por Ty Toney debaixo do cesto encaminharam os azuis e brancos para o sucesso.