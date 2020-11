FC Porto soma sexta vitória na Liga diante o Esgueira

Abertura da sexta jornada da Liga Placard

O FC Porto chegou esta sexta-feira à sexta vitória na Liga Placard, colocando-se provisoriamente ao Sporting no topo da Liga Placard. Os dragões venceram o Esgueira por 91-78, em partida da sétima jornada e que foi antecipada um dia, por causa da vigência do recolher obrigatório a partir das 13h00.

Num duelo entre duas equipas que estão a realizar campanhas opostas, os dragões tiveram uma entrada forte (23-8), levando os aveirenses a reagir, pela mão de Aaron Bowen e Henrique Barros, este recém convocado para a Seleção Nacional sénior, substituindo Gonçalo Delgado.

Mesmo assim, e com a dupla Larry Gordon e Eric Anderson a roçar o duplo-duplo e um Pedro Pinto totalmente eficaz, os portistas foram para o intervalo a vencer nas dezenas (49-37), vantagem que alargaram no terceiro quarto, ao começarem com um parcial de 18-3.

Os anfitriões foram para o derradeiro quarto com quase 20 pontos de vantagem (75-56), mas, com cansaço à mistura, ainda consentiram uma aproximação do adversário (83-75). Um lançamento de Max Landis e dois seguidos de Brad Tinsley resolveram a contenda.

Agora, segue-se uma paragem de três semanas para a Seleção Nacional discutir mais uma janela da pré-qualificação do Mundial de 2023. No regresso, o FC Porto visita o Sporting, no Pavilhão João Rocha, no segundo clássico da temporada.