FC Porto renova com Miguel Queiroz até 2024

Redação com Lusa

O capitão da equipa de basquetebol do FC Porto, Miguel Queiroz, renovou contrato até 2024, anunciou hoje o clube.

O poste internacional português, de 30 anos e 2,02 metros, está nos dragões desde 2013.

Miguel Queiroz já ergueu todos os troféus a nível nacional ao serviço do FC Porto: uma Liga Portuguesa de Basquetebol, uma Taça de Portugal, duas Supertaça, duas Taças Hugo dos Santos e 2 Proligas. O capitão portista vai manter o número 11 nas costas em 2021/22.

"É com muito orgulho que vou continuar a representar o FC Porto durante mais três anos. Só o facto de pensar que vou estar mais de uma década a representar este grande clube dá-me arrepios. Vou continuar a dar tudo de mim para conquistarmos muitos títulos. Mal posso esperar por voltar a ter os nossos adeptos no Dragão Arena", disse o jogador, em declarações ao site do clube.