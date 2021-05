FC Porto pode sagrar-se campeão este domingo: dois estilos para um título

FC Porto e Sporting têm este domingo o quarto duelo da final, antecipado a O JOGO por quem os conhece.

Não se tratando da norma nas 11 edições anteriores da Liga Placard (a 12.ª, em 2019/20, não chegou ao fim), o FC Porto tem este domingo (17h00, RTP2) a possibilidade de ser a quarta equipa a sagrar-se campeã sem ter terminado a fase regular na frente, estando em vantagem sobre o Sporting na final do play-off (2-1), após ganhar, na sexta-feira, por 87-73, no Dragão Arena, e já depois de ter sido o primeiro a bater os leões no Pavilhão João Rocha desde que estes regressaram à modalidade. Em caso de triunfo verde e branco, a negra realiza-se na quarta-feira (19h00), em Lisboa.

"Os jogadores do Sporting estão a acusar mais a responsabilidade de estar há dois anos em primeiro lugar", considerou a O JOGO o antigo internacional português José Costa, que representou os dois clubes. "O Sporting foi a minha primeira experiência fora do Ginásio Figueirense. Infelizmente correu tudo mal. Parti um braço no Jogo All-Star, não fiz mais de metade da época e depois o clube acabou com a equipa [n.d.r.: 1995]. Ninguém estava à espera, era agosto e já treinávamos para a nova época. O Valentyn Melnychuk ia ser o treinador. No FC Porto, já foi supostamente mais no final da carreira - mal sabia que ia jogar mais uns aninhos -, conquistei o que mais queria: ser campeão e ganhar todos os títulos portugueses", recordou o base de 47 anos, ainda no ativo pelo clube onde se formou (Proliga), sendo também treinador dos sub-16.

Além de ter vestido as cores de ambos os emblemas, José Costa também trabalhou com os dois timoneiros desta final, traçando o perfil de cada um. "O Luís Magalhães e o Moncho foram meus treinadores, em fases diferentes da minha vida. O primeiro também no FC Porto, em 2004/05, quando ainda jogávamos em Matosinhos; o segundo em 2011. Defensivamente são muito parecidos, com defesa a campo inteiro, muita agressividade, muitos 2x1 e rotações. Ofensivamente são praticamente o oposto. No FC Porto, o coletivo prevalece. Há sempre o extra-passe, procura-se sempre mais uma situação e ataques mais longos até encontrar uma fragilidade na defesa contrária. O Sporting baseia-se muito no 1x1, no Travante Williams e no James Ellisor. As situações são definidas mais rapidamente à espera que a individualidade resolva", descreve.

Realçando a exibição dos portistas na sexta-feira - "acho que foi a primeira vez que uma equipa superou a intensidade defensiva que o Sporting aplica", disse -, o ex-capitão da Seleção Nacional deixou o prognóstico para o nono duelo entre os dois conjuntos esta época e que, além de poder dar título, vai desempatar, pois há quatro vitórias para cada lado. "Ou o Sporting tem uma grande reação e consegue ser como na fase regular ou FC Porto tem grandes possibilidades de se sagrar campeão".