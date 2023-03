FC Porto perde pela margem mínima nos "quartos" da Taça Europa

Perdeu a primeira mão por um ponto frente campeão finlandês Karhu Basket.

O FC Porto cedeu uma vantagem mínima ao campeão finlandês Karhu Basket nos quartos de final da Taça Europa de basquetebol, ao perder na primeira mão (80-81), com uma fatal reviravolta no marcador a 13 segundos do final.

No Dragão Arena, no Porto, os vice-campeões nacionais corrigiram um início nervoso ao longo de dois períodos intermédios pujantes, para atingirem mesmo o intervalo com três pontos de avanço (39-36), mas deixaram escapar o triunfo nas decisivas posses de bola.

O norte-americano Max Landis voltou a brilhar pelo FC Porto e foi o melhor marcador do jogo, com 18 pontos, à frente dos 11 do compatriota Michael Finke, que ainda converteu três de quatro "triplos" ensaiados, e de Miguel Maria Cardoso, autor de oito assistências.

Do lado do Karhu Basket, que já tinha vencido por duas vezes o Sporting no Grupo G da primeira fase da edição 2022/23 da Taça Europa, sobressaíram Daniel Dolenc, com 16 pontos, e o americano Jaye Crockett, com um "duplo-duplo" de 15 pontos e 10 ressaltos.

O FC Porto está à distância de um êxito por dois pontos em 15 de março, em Kauhajoki, na Finlândia, para prolongar a sua melhor participação de sempre na prova e cruzar-se nas meias-finais com o vencedor da eliminatória entre o Anwil Wloclawek e o Gaziantep.

Os "dragões" até começaram por cima, com um par de lances livres convertidos por Max Landis (2-0), mas rapidamente abriram brechas para os triplos de Jaye Crockett (2-6) e algumas transições letais, sofrendo desde cedo uma desvantagem de oito pontos (7-15).

Uma pausa técnica solicitada por Fernando Sá, acompanhada das primeiras mexidas no "cinco" inicial, ajudou o FC Porto a recuperar confiança nos dois extremos do campo para se aproximar do oponente no final do primeiro quarto (18-22) e nivelar o parcial seguinte.

A maior intensidade sem bola do FC Porto colocou novos obstáculos à toada atacante do Karhu Basket, que, apesar da ligeira supremacia nas tabelas, permitiu a reviravolta com um parcial de 2-10, culminado com dois "tiros" exteriores consecutivos de Landis (37-34).

Os vice-campeões nacionais entraram com semelhante vantagem na segunda parte (39-36) e seguiram na dianteira do marcador, por entre momentos de ascendente finlandês (45-47, 48-50 e 51-52), que seriam neutralizados na reta final do terceiro quarto (63-59).

Tal como nesses 10 minutos, o FC Porto voltou a dispor de diversas oportunidades para ampliar os avanços de cinco (67-62, 69-64, 71-66 e 77-72) e de seis pontos (74-68), mas desperdiçou-as sempre e o Karhu empatou à entrada para as decisivas jogadas (77-77).

Se Francisco Amarante recolocou os anfitriões na liderança com um "triplo" (80-77), dois lances livres e um "cesto" de Jaye Crockett "viraram" o resultado a favor dos nórdicos (80-81), que aguentariam uma tentativa de longe de Teyvon Myers a dois segundos do fim.

Jogo no Dragão Arena, no Porto.

FC Porto - Karhu Basket, 80-81.

Ao intervalo: 39-36.

Sob a arbitragem do cipriota Ilias Kounelles, do francês Alexandre Deman e do lituano Gintaras Maciulis, as equipas alinharam e marcaram:

- FC Porto (80): Marvin Clark (7), Brian Conklin (10), Michael Finke (11), Max Landis (18) e Teyvon Myers (4). Jogaram ainda Miguel Maria Cardoso (11), Vladyslav Voytso, Francisco Amarante (8), João Guerreiro (1) e Miguel Queiroz (10).

Treinador: Fernando Sá.

- Karhu Basket (81): Simeon Katrell Carter (11), Jaye Crockett (15), Severi Kaukiainen (9), Cameron Jones (7) e Henri Kantonen (5). Jogaram ainda Daniel Dolenc (16), Manny Patterson (2), Eero Innamaa (2), Miika Marttinen (3), Lee Skinner (2) e Dikembe Dixson (9).

Treinador: Janne Koskimies.

Marcha do marcador: 18-22 (primeiro período), 39-36 (intervalo), 63-59 (terceiro período) e 80-81 (resultado final).

Assistência: Cerca de 1.500 espectadores.