Grande desilusão no Dragão Arena

O FC Porto despediu-se esta quarta-feira da FIBA Europe Cup, depois de perder com o Légia de Varsóvia, por 81-82, após prolongamento, na última jornada do Grupo H.

Num jogo de tudo ou nada para os dragões, obrigados a ganhar para seguir em frente, Jonathan Arledge (no tempo regulamentar) e Charlon Kloof (no tempo-extra) tiveram nas mãos as possibilidades de vitória, mas as tentativas não surtiram efeito.