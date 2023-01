FC Porto passou em Oliveira de Azeméis e é líder

Portistas lideraram sempre a partir do segundo quarto, chegaram a ter 16 pontos de vantagem e acabaram com claros 71-83

O FC Porto é o novo líder da Liga Betclic, tendo ultrapassado o Benfica depois de uma vitória clara na visita à Oliveirense, por 71-83. Os portistas somam apenas uma derrota em 15 jornadas, contra duas dos encarnados e três do Sporting.

Charlon Kloof, com um duplo-duplo de 10 pontos e 11 ressaltos (mais 5 assistências) e Danjel Purifoy, com 12 pontos e 9 ressaltos, foram o MVP de um jogo em que também se destacou Max Landis, com 21 pontos e 3 ressaltos.

A Oliveirense liderou quase até ao final do primeiro quarto e em parte do seguinte, mas depois os portistas dispararam para uma diferença que chegou a ser de 16 pontos, fazendo os últimos dez minutos já no controlo do resultado.