FC Porto obtém primeira vitória na FIBA Europe Cup frente ao Friburgo

Dragões contaram com grandes exibições de Kloof, Landis e Purifoy.

O FC Porto chegou esta terça-feira à primeira vitória na presente edição da FIBA Europe Cup. Os dragões superaram o Friburgo, por 87-73, na segunda jornada do Grupo C.

Com um Charlon Kloff "fresco" (15 pontos e quatro assistências) - não jogou frente à Oliveirense para o campeonato -, a formação portista aproveitou cedo as debilidades dos suíços, com pouca qualidade de lançamento e trémula na linha de lance-livre.

Indo para o intervalo a vencer por 14, os azuis e brancos voltaram um pouco mais permissivos, sofrendo 24 pontos em 10 minutos, mas os triplos de Max Landis (18 pontos) e um Danjel Purifoy (14) efetivo mantiveram as diferenças.