FC Porto mantém posição e vai falhar jogo em Oliveira de Azeméis

Dragões vão vetar o árbitro Fernando Rocha, um do trio que esteve no polémico jogo 5 da final contra o Sporting. Ficam no limite da exclusão do campeonato de basquetebol.

O FC Porto anunciou esta sexta-feira que não vai comparecer em Oliveira de Azeméis para defrontar a Oliveirense, na 10.ª jornada da Liga Betclic.

À semelhança do que aconteceu em outubro, mas em Ovar, os dragões voltam a vetar um dos três árbitros da polémica negra da final do play-off da época passada, desta vez Fernando Rocha (AB Porto), que estava nomeado com Diogo Morais (Coimbra) e Bruno Maciel (Lisboa).

Assim, com nova falta de comparência (derrota por 20-0 sem direito a pontos somados), os azuis e brancos colocam-se no limite da exclusão (se a equipa falhar um terceiro jogo é afastada do campeonato) e ainda em risco de falhar a Taça Hugo dos Santos.

Eis o comunicado dos portistas:

"A direção do FC Porto, na sequência da nomeação para o jogo com a Oliveirense, da próxima jornada da Liga Portuguesa de Basquetebol, de um dos árbitros envolvidos nas decisões vergonhosas que retiraram o último título nacional ao nosso clube, deliberou não comparecer ao referido encontro. Esta decisão, que não é inédita, surge na sequência da posição anunciada no passado dia 21 de junho e reiterada a 16 de outubro. A direção do FC Porto dirige um pedido de desculpa à Oliveirense, equipa que merece o maior respeito e que é alheia a esta nomeação, e reitera que o FC Porto manter-se-á em prova em todas as competições nacionais de basquetebol enquanto isso lhe for permitido."