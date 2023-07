FC Porto mantém João Guerreiro por mais uma temporada

Poste vai para o sexto ano a trabalhar com o técnico Fernando Sá

O FC Porto anunciou esta quarta-feira a renovação do poste João Guerreiro, de 32 anos e 2,06 metros, por mais uma temporada. O internacional português vai assim para a segunda época no Dragão, a sexta às ordens de Fernando Sá, já que ambos coincidiram quatro anos no Vitória de Guimarães.

"Já ambicionava esta renovação, mesmo no desenrolar da época. Desejava ficar aqui mais tempo, pois sinto-me muito bem", disse aos meios azuis e brancos, traçando objetivos para 2023/24.

"Nas competições europeias, queremos fazer igual ou melhor. A nível interno, queremos alcançar o título nacional, algo que já escapa ao FC Porto há algum tempo. Sem dúvida que é o grande objetivo", assumiu.

Guerreiro junta-se a Max Landis, Charlon Kloof, Miguel Queiroz e Miguel Maria no lote de continuidades. As saídas confirmadas são sete: Michael Finke, Brian Conklin, Danjel Purifoy, Marvin Clark Jr., Teyvon Myers, Francisco Amarante e Vlad Voytso.