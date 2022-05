FC Porto junta-se ao Benfica na final do campeonato de basquetebol

Dragões fecharam a eliminatória com o Sporting por 3-0.

O FC Porto venceu esta quinta-feira no reduto do campeão em título Sporting por 95-80, para fechar a meia-final com 3-0 e marcar encontro na final da Liga de basquetebol com o Benfica.

Depois dos triunfos caseiros por 87-68 e 74-71, a formação comandada pelo espanhol Moncho López impôs-se também no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, num embate em que ao intervalo já liderava por oito pontos (46-38).

Na outra meia-final, o Benfica também se impôs por 3-0, frente à Oliveirense, com triunfos na Luz por 89-72 e 93-80 e em Oliveira de Azeméis por 75-60.

Os encontros da final, disputada à melhor de cinco encontros, estão previstos para 4, 6, 9, 11 e 14 de junho, os dois primeiros na Luz, os dois seguintes no Porto e o quinto de novo em Lisboa. Os dois últimos embates só se realizam se necessário.