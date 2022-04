FC Porto ganha clássico ao Benfica e vai discutir segundo lugar contra o Sporting

Triunfo por 65-60, no Dragão Arena, num encontro que marcou a primeira derrota da equipa encarnada na segunda fase da Liga Betclic

Com o primeiro lugar garantido, o Benfica não conseguiu evitar a primeira derrota na segunda fase da Liga Betclic, perdendo por 65-60 no Dragão Arena, diante do FC Porto.

Depois de uma primeira parte equilibrada, o FC Porto disparou no marcador nos terceiros e quarto períodos, numa partida ainda marcada por algumas faltas anti-desportivas na reta final e algumas confusões entre jogadores das duas equipas.

Com este resultado, os dragões vão discutir no próximo fim de semana o segundo lugar com o Sporting, que bateu, em casa, a Oliveirense, com um triplo no último segundo.