FC Porto fecha fase regular a perder, próxima etapa abre com dérbi lisboeta

Fernando Sá, treinador do FC Porto

Dragões sofreram a segunda derrota consecutiva no campeonato

O FC Porto terminou este sábado a fase regular da Liga Betclic, com uma derrota frente à Ovarense, por 71-67. Foi a segunda derrota seguida dos dragões, que tinham tropeçado nos Açores a meio da semana, indo a equipa de Fernando Sá em terceiro lugar para a próxima etapa.

A liderança ficou para o Benfica, que teve uma deslocação tranquila a Esgueira, marcando encontro com o Sporting - vitorioso frente ao Sangalhos -, no arranque da segunda fase, no arranque da segunda fase, a 5 de março.

O grupo dos seis primeiros, que se apuram já para o play-off, ainda está incompleto fruto do adiamento do Lusitânia-CAB Madeira. Os açorianos estão a um triunfo de carimbar a vaga, mas, caso percam, o sexto lugar pertencerá ao Póvoa, que ultrapassou a Oliveirense em casa (71-61).

Eis os resultados, classificação e alinhamento da segunda fase da Liga Beclic, que vai parar para os compromissos da Seleção Nacional:

Liga Betlic

Resultados 22.ª Jornada

Lusitânia-CAB Madeira Adiado

Póvoa-Oliveirense 71-61

V. Guimarães-Imortal 87-92

Esgueira-Benfica 61-93

Sporting-Sangalhos 98-64

Ovarense-FC Porto 71-67

Classificação

J V D M-S P

1.º Benfica 22 19 3 2042-1669 41

2.º Sporting 22 18 4 2020-1736 40

3.º FC Porto 22 18 4 1922-1654 40

4.º Oliveirense 22 12 10 1699-1690 34

5.º Ovarense 22 11 11 1721-1763 34

6.º Póvoa 22 10 12 1586-1615 32

7.º Lusitânia 21 10 11 1695-1768 31

8.º Imortal 22 9 13 1684-1744 31

9.º V. Guimarães 22 9 13 1918-1952 31

10.º Esgueira 22 8 14 1683-1831 30

11.º CAB Madeira 21 5 16 1654-1804 26

12.º Sangalhos 22 1 21 1539-1937 23

2.ª Fase Dia 05/03

Grupo A 1.ª Jornada

Sporting-Benfica

FC Porto-Ovarense

Oliveirense-Póvoa/Lusitânia

Grupo B 1.ª Jornada

Imortal-Póvoa/Lusitânia

V. Guimarães-CAB Madeira

Esgueira-Sangalhos