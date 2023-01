FC Porto faz exibição sensacional e arrasa o Cholet na FIBA Europe Cup

Dragões surpreenderam na terceira jornada, batendo o terceiro da liga francesa e ficando a um passo dos quartos de final.

O FC Porto obteve esta terça-feira uma das vitórias mais sonantes da sua história no basquetebol, ao superar os franceses do Cholet, por 99-78, isolando-se na liderança do seu grupo na segunda fase da FIBA Europe Cup e ficando muito perto de uns inéditos quartos de final.

O Cholet é atual terceiro da Liga A francesa - empatado com o Boulogne, que é segundo -, um campeonato muito superior ao português, e apresentava-se no Dragão como favorito, mas algumas grandes exibições dos portistas, com Max Landis (29 pontos) à cabeça, não deixaram dúvidas sobre a justiça de uma vitória que até se desenhou bastante cedo.

O Cholet apenas liderou nos primeiros minutos, pois após o empate a 10-10 só deu FC Porto, que fechou o primeiro quarto com 31-23, ampliou para 50-34 ao intervalo e chegou aos 21 pontos de vantagem.

Com três triunfos nos três jogos da primeira volta, a equipa de Fernando Sá pode até garantir o apuramento para os "quartos" na próxima jornada, se vencer o Cariova e o Cholet derrotar o Chemnitz.