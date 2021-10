FC Porto explica ausência em Ovar: "Um dos árbitros envolvidos nas vergonhosas arbitragens..."

A 21 de junho os portistas anunciaram que em 2021/22 não iriam comparecer em qualquer jogo para o qual fossem nomeados os árbitros Fernando Rocha, Paulo Marques (ambos da AB Porto) e Carlos Santos (AB Lisboa)

O FC Porto não compareceu esta tarde em Ovar, onde a partir das 17 horas deveria começar o jogo com a Ovarense, da terceira jornada da liga de basquetebol. Em causa, o facto de ter sido nomeado para esta partida o árbitro Paulo Marques (AB Porto), um dos juízes do do célebre Sporting-FC Porto (86-85), da época passada.

Comunicado do FC Porto

"A Direção do FC Porto, depois de confirmada a nomeação para o jogo Ovarense-FC Porto - a contar para a Liga Portuguesa de Basquetebol e a ter lugar hoje às 17h00 -, de um dos árbitros envolvidos nas vergonhosas arbitragens que condicionaram a equipa de basquetebol na passada temporada e que lhe retirou um título nacional, não deixando de se desculpar à Ovarense, que merece o seu maior respeito e é alheia à nomeação, informa que, em sintonia com a sua decisão comunicada a 21 de junho de 2021, não comparecerá ao referido jogo.



Esta deliberação, não sendo nova, merece ser comunicada em defesa dos superiores interesses do FC Porto.



O FC Porto continuará com a sua equipa de basquetebol em todas as provas que integra, enquanto a deixarem nelas participar.



A Direção do FC Porto"