FC Porto estreia-se no Dragão Arena a superar Vitória de Guimarães

Segunda jornada da Liga Placard

No primeiro jogo no Dragão Arena esta temporada, o FC Porto arrecadou um triunfo este sábado frente ao Vitória de Guimarães, por 76-71, na segunda jornada da Liga Placard.

Tratou-se de um duelo renhido, com várias alternâncias no marcador e em que os azuis e brancos só viram a vitória confirmada na ponta final, com um triplo de João Soares (72-66).

Com 14 pontos, 11 ressaltos e seis assistências, Eric Anderson foi o MVP da partida, bem acompanhado do capitão Miguel Queiroz (14 pontos e 11 ressaltos) e do norte-americano Max Landis (melhor marcador com 18 pontos). Nos minhotos, que tinham ficado sem jogar na primeira ronda por adiamento do jogo com o Barreirense, destacou-se André Bessa (14 pontos).